Владислав Третьяк: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача — привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что не умеет готовить.

Источник: Спортс"

— На праздник накрывают большой красивый стол. Вы любите готовить?

— Нет, я сам не готовлю. Это женское дело. Я всю жизнь был, можно сказать, на государственных харчах. Могу сделать яичницу или пельмени, шашлык пожарить. Но вообще готовить не умею. И желания нет.

Моя задача — привезти продукты. А супруга хорошо готовит, дети помогают. Оливье, винегрет, селедка под шубой, салат «мимоза» у нас всегда на столе. Не покупаем, они сами делают. А я ем. И это самая вкусная еда! Потому что приготовлено с любовью, руками моей семьи, — сказал Третьяк.

Третьяк о том, как отметил Новый год в 1975-м: «После матча с “Монреалем” нас привезли в советское консульство. Нам разрешили выпить — мы позволили себе и шампанского, и вина. И танцы были».