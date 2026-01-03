Владислав Третьяк: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача — привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»

— На праздник накрывают большой красивый стол. Вы любите готовить?
— Нет, я сам не готовлю. Это женское дело. Я всю жизнь был, можно сказать, на государственных харчах. Могу сделать яичницу или пельмени, шашлык пожарить. Но вообще готовить не умею. И желания нет.
Моя задача — привезти продукты. А супруга хорошо готовит, дети помогают. Оливье, винегрет, селедка под шубой, салат «мимоза» у нас всегда на столе. Не покупаем, они сами делают. А я ем. И это самая вкусная еда! Потому что приготовлено с любовью, руками моей семьи, — сказал Третьяк.
Третьяк о том, как отметил Новый год в 1975-м: «После матча с “Монреалем” нас привезли в советское консульство. Нам разрешили выпить — мы позволили себе и шампанского, и вина. И танцы были».