Владислав Третьяк: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача — привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»

Моя задача — привезти продукты. А супруга хорошо готовит, дети помогают. Оливье, винегрет, селедка под шубой, салат «мимоза» у нас всегда на столе. Не покупаем, они сами делают. А я ем. И это самая вкусная еда! Потому что приготовлено с любовью, руками моей семьи, — сказал Третьяк.