Зибанежад набрал 3+2 в матче «Зимней классики» против «Флориды». Швед сделал 1-й хет-трик в истории мероприятия и обновил рекорд по очкам для игр НХЛ на открытом воздухе

32-летний швед был признан первой звездой встречи. Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик и набравшим 5 очков в матче «Зимней классики» (проводится с 2008 года).
5 очков стали рекордом и в целом для матчей на открытом воздухе (включая игры «Классики наследия», Stadium Series и NHL Outdoors). Зибанежад перекрыл достижение Джордана Кайру (2022 год, «Сент-Луис», 4 очка, «Зимняя классика»).
Хет-трики в матчах на открытом воздухе ранее делали Тайлер Тоффоли (2020, «Лос-Анджелес», Stadium Series) и Давид Пастрняк (2021, «Бостон», NHL Outdoors at Lake Tahoe).