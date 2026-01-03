Ричмонд
2-й период
Анахайм
1
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.17
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
1
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.85
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.63
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Зибанежад набрал 3+2 в матче «Зимней классики» против «Флориды». Швед сделал 1-й хет-трик в истории мероприятия и обновил рекорд по очкам для игр НХЛ на открытом воздухе

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад набрал 5 (3+2) очков в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

32-летний швед был признан первой звездой встречи. Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик и набравшим 5 очков в матче «Зимней классики» (проводится с 2008 года).

5 очков стали рекордом и в целом для матчей на открытом воздухе (включая игры «Классики наследия», Stadium Series и NHL Outdoors). Зибанежад перекрыл достижение Джордана Кайру (2022 год, «Сент-Луис», 4 очка, «Зимняя классика»).

Хет-трики в матчах на открытом воздухе ранее делали Тайлер Тоффоли (2020, «Лос-Анджелес», Stadium Series) и Давид Пастрняк (2021, «Бостон», NHL Outdoors at Lake Tahoe).