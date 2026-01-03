Давыдов про возможные 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Это рекорд практически того же уровня, что Овечкин показал в НХЛ, обогнав Гретцки»

— У Шипачева сейчас 998 очков, рубеж может покориться уже к Рождеству, когда его минское «Динамо» сыграет в Челябинске и в Москве против ЦСКА.
— Да, отличное расписание, отличные города. Но не будем торопиться, все-таки событие — историческое, отметка — уникальная. Не нужно лишнего давления.
— С чем можно сравнить его достижение?
— Уже говорил о том, что это рекорд практически того же уровня, что показал в НХЛ наш воспитанник Саша Овечкин, когда обогнал по голам Уэйна Гретцки.
Рекорд Овечкина будет очень трудно когда-либо побить, особенно при нынешних правилах.
Но и тысяча Шипачева — высочайшая отметка. Не вижу того, кто в ближайшие годы, а может и десятилетия на нее замахнется. Это ведь нужно провести 15 сезонов подряд по 60−70 очков.
То есть примерно по одному очку за календарный матч на протяжении полутора десятков лет. Мощнейший график!
— Когда ждете от Шипачева его тысячу? В Москве против ЦСКА?
— Знаете, в Вадиме я не сомневаюсь. Тут я большего жду от КХЛ.
В новогодние каникулы у КХЛ было время подготовиться. Как лига отметит эту историческую отметку?
Сможет ли сделать что-то похожее на то, что сделала НХЛ во время рекордного матча Овечкина? Назовет ли именем Шипачева бомбардирскую номинацию? Ну и так далее, — сказал Виталий Давыдов.