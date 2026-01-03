Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
67.00
X
5.30
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хомченко оставил нас в игре. Третий период — это мужество, самопожертвование, ловили на себя, выстояли»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Огромная благодарность болельщикам за атмосферу, которая была сегодня, за поддержку, пришло много народа, и команда ответила результатам. Опять получили быстрый гол. Начало второго периода было за соперником.

Вратарь оставил нас в игре, было очень много голевых моментов. Ребята взяли инициативу в свои руки, забили два хороших гола. Третий период — это мужество, самоотдача, самопожертвование. Ловили на себя, играли на команду, выстояли в неравенстве и добились победы.

— Почему Гуськова не было в составе?

— Заболел.

— Самсонов впервые за долгое время появился в заявке как второй вратарь. Каково его состояние и видите ли перспективы выхода на лед в ближайших матчах, учитывая, что так играет Хомченко?

— У нас каждый вратарь — мастер высокого уровня, поэтому будем смотреть, кто будет лучше готов к играм. С Ильей все в порядке, поэтому выбор есть, — сказал Михайлов.