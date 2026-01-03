Ричмонд
Петунин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Он написал в группу, все пожелали удачи. Каждый хочет играть. После Нового года мы его уже не видели»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Шанхаем» (7:3) рассказал, как в клубе узнали о решении Евгения Кузнецова уйти в другую команду.

Источник: Спортс"

— Как вам матч?

— Была пауза у нас, долго вкатывались. Начало не очень хорошее, но собрались и выиграли.

— Тяжело после паузы входить в игровой ритм?

— У всех было время покататься. Грубо говоря, вчера потренировались, а сегодня сыграли. Хорошо, что выиграли. Во втором и третьем периоде шайба неплохо двигалась, и неплохо бежали.

— Как оцените свой гол?

— Повезло, стечение обстоятельств. Отдавал на дальнюю Вовченко, рикошет от конька и гол.

— За счет чего удалось добавить во втором периоде?

— Соперник где-то раскрылся, и мы вкатились. Наверное, с этим связано.

— Как команда узнала о решении Евгения Кузнецова покинуть клуб?

— Он написал в группу, все ребята пожелали удачи. Рабочий момент. Каждый хоккеист хочет играть. Только удачи Евгению.

— Успели с ним попрощаться?

— Только в группе, после Нового года его уже не видели, — сказал Петунин.

Кузнецов уходит из «Металлурга». И куда он теперь?