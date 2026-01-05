Директор «Металлурга» о Набокове: «Мысли про НХЛ нужно отключить, нельзя распыляться. Ментальные проблемы часто бывают у молодых хоккеистов, которые уже что-то выиграли»

— Это все проблемы ментального характера, они часто бывают с молодыми игроками, которые уже что-то выиграли. По оснащению, работе, навыкам игры к Илье нет вопросов. Очень редко бывает, когда ты показываешь высокий уровень игры, а после держишь его на протяжении долгого времени.