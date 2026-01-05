Ричмонд
«Флорида» прервала победную серию «Колорадо» из 10 игр — 2:1. «Пантерс» отстают от зоны плей-офф на Востоке на 1 очко

«Флорида» обыграла «Колорадо» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Автором победной шайбы «Пантерс» стал защитник Аарон Экблад, отличившийся на 39-й минуте.

Таким образом, команда под руководством Пола Мориса завершила победную серию «Эвеланш» из 10 матчей (2-ю такую в этом сезоне).

С 47 очками в 41 игре действующий обладатель Кубка Стэнли идет на 9-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 1 очко.

«Эвс» продолжают лидировать в Западной конференции и общей таблице лиги — 69 очков в 41 игре.

В следующем матче команда под руководством Джареда Беднара сыграет с «Тампой» (начало матча по московскому времени — 7 января в 03:00).