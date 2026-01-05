Ландескуг получил травму в матче с «Флоридой», врезавшись в ворота после падения. У капитана «Колорадо» 22 очка в 41 игре в сезоне, ранее он пропустил почти 3 года из-за операций на коле

В начале второго периода 33-летний швед набрал скорость в зоне «Пантерс», потерял равновесие и упал на лед, врезавшись в ворота.
После падения он несколько минут пролежал на льду. Затем Нэтан Маккиннон и врач «Эвеланш» помогли ему покинуть площадку.
Главный тренер клуба из Денвера Джаред Беднар после игры сообщил, что игроку предстоит обследование, и он «пропустит некоторое время».
Напомним, что после победы «Колорадо» в Кубке Стэнли-2022 Ландескуг пропустил почти 3 года после операций на колене. Он вернулся в состав команды в плей-офф-2025.
В текущем сезоне в 41 матче нападающий набрал 22 (7+15) очка при полезности «+18».