Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.49
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Кросби — 1-й игрок в истории НХЛ с 50 очками в овертаймах матчей регулярок. По голам (25) он уступает только Овечкину (27)

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 47 (24+23) очков в 41 игре при нейтральной полезности.

Кросби стал первым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 50 очков в овертаймах матчей регулярок (25 шайб, 25 ассистов).

В топ-5 также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46 очков, 16+30), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 45, 20+25), Евгений Малкин («Питтсбург», 45, 14+31) и Патрик Кэйн («Детройт», 43, 14+29).

По числу голов в овертаймах (25) Кросби уступает только Александру Овечкину («Вашингтон», 27). На третьем месте идет Брэд Маршанд («Флорида», 21).

