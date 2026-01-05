Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Разин не может занести себе в актив эту историю. “Клиент” не самый легкий, требующий особого подхода. Там сразу стало ясно, что будет сомнительное шоу»

Владимир Плющев высказался о ситуации с форвардом Евгением Кузнецовым, которого «Металлург» поместил в список отказов.

— Владимир Анатольевич, тема недели?

— Наверное, завершение союза Евгения Кузнецова и «Магнитки». У меня была надежда, что у Евгения на новом этапе карьеры что-то получится, ведь «Металлург» хорошо подходил ему по игровому стилю. Увы, эта надежда не оправдалась.

— Кто виноват? Сам игрок или главный тренер Андрей Разин?

— Нужно находиться внутри команды, чтобы давать такие оценки. Но в любом случае понятно, что историю с Кузнецовым главный тренер «Металлурга» не сможет занести себе в послужной список.

В таких историях очень многое зависит от тренера, его гибкости и мудрости. Возрастной игрок с громким именем — не самый легкий «клиент», требующий особого подхода, тонкости. Но уже по первым пресс-конференциям стало ясно, что будет не особый подход, а сомнительное шоу.

При этом не снимаю ответственности и с Кузнецова. Потенциал проявить себя в такой команде у него был. Но, увы, не реализовался, — сказал Плющев.

Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик».