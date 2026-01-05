Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Разин не может занести себе в актив эту историю. “Клиент” не самый легкий, требующий особого подхода. Там сразу стало ясно, что будет сомнительное шоу»

В таких историях очень многое зависит от тренера, его гибкости и мудрости. Возрастной игрок с громким именем — не самый легкий «клиент», требующий особого подхода, тонкости. Но уже по первым пресс-конференциям стало ясно, что будет не особый подход, а сомнительное шоу.