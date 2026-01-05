Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.33
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Тренер Чехии о 6:4 с Канадой в полуфинале МЧМ: «У ребят было много энергии. Мы очень хорошо сыграли в формате 5 на 5, не хотели давать им много большинства»

Главный тренер молодежной сборной Чехии Патрик Аугуста высказался о победе над Канадой (6:4) в полуфинале МЧМ-2026.

Чехи выбили канадцев в плей-офф на третьем турнире подряд. На двух предыдущих это происходило на стадии ¼ финала.

"Мы были готовы, у ребят было много энергии. Как мне показалось, даже больше, чем в прошлом году. Перед выходом на лед в раздевалке была невероятная атмосфера.

Мы очень хорошо играли в формате 5 на 5. Не хотели давать им много большинства, потому что знали, насколько они хороши в розыгрыше.

Я бы сказал, что мы были немного более мотивированы. Ребята показали, что являются настоящей командой. Они показали характер и волю к победе", — сказал Аугуста.