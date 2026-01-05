Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.01
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
06.01
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.10
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
06.01
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
06.01
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Козлов про алкотест в «Салавате» после новогодней паузы: «Не сдавали, я пошутил. Игроки не на воде сидели, когда праздновали, но время подготовиться было»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после победы над «Нефтехимиком» (2:1) рассказал, что игроки уфимского клуба не сдавали тест на алкоголь после новогодних праздников.

Источник: Спортс"

— Важная победа для нас, играли за четыре очка после долгой паузы. Хорошее начало, хорошо забили. Опять во втором периоде возникли сложности, пропустили в концовке, что делать нельзя. Плюс в том, что в третьем собрались, проявили характер и забрали нужные для нас очки. Пауза нам нужна была, плюс такое расписание. Мы ее качественно провели, ребята вздохнули эмоционально и физически, плюс хорошо поработали.

— Что увидели в Бутузове?

— Здоровый парень, хорошо катается. Хороший бросок. Мы надеемся, он нам поможет, а мы поможем ему.

— Правда, что у вас был алкотест после новогодней паузы?

— Если честно, мы ничего не сдавали. Я просто пошутил. Время уже другое, полное доверие к игрокам. Естественно, они не на воде сидели, когда праздновали Новый год. Но у них было время подготовиться к матчу. Плюс попросил ребят 2 [января] индивидуально позаниматься, чтобы на следующий день быть уже получше в форме, а пришла вся команда, — сказал Козлов.