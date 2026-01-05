Козлов про алкотест в «Салавате» после новогодней паузы: «Не сдавали, я пошутил. Игроки не на воде сидели, когда праздновали, но время подготовиться было»

— Важная победа для нас, играли за четыре очка после долгой паузы. Хорошее начало, хорошо забили. Опять во втором периоде возникли сложности, пропустили в концовке, что делать нельзя. Плюс в том, что в третьем собрались, проявили характер и забрали нужные для нас очки. Пауза нам нужна была, плюс такое расписание. Мы ее качественно провели, ребята вздохнули эмоционально и физически, плюс хорошо поработали.
— Что увидели в Бутузове?
— Здоровый парень, хорошо катается. Хороший бросок. Мы надеемся, он нам поможет, а мы поможем ему.
— Правда, что у вас был алкотест после новогодней паузы?
— Если честно, мы ничего не сдавали. Я просто пошутил. Время уже другое, полное доверие к игрокам. Естественно, они не на воде сидели, когда праздновали Новый год. Но у них было время подготовиться к матчу. Плюс попросил ребят 2 [января] индивидуально позаниматься, чтобы на следующий день быть уже получше в форме, а пришла вся команда, — сказал Козлов.