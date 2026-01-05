Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.10
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо М
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Беднар из «Колорадо» — главный претендент на приз тренеру года по версии сайта НХЛ. Кенневилл — 2-й, Маклеллан — 3-й, Токкет — 5-й, Карбери — 16-й

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Джек Адамс Трофи». Награда вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джаред Беднар («Колорадо») — 52 очка (шесть первых мест).

2. Джоэл Кенневилл («Анахайм») — 49 (3).

3. Тодд Маклеллан («Детройт») — 25 (2).

4. Джон Хайнс («Миннесота») — 21 (2).

5. Рик Токкет («Филадельфия») — 18 (2).

6−7. Джон Купер («Тампа») — 14.

6−7. Глен Галуцен («Даллас») — 14.

8. Патрик Руа («Айлендерс») — 12.

9. Райан Ворсофски («Сан-Хосе») — 11.

10. Пол Морис («Флорида») — 6.

11−12. Мартен Сен-Луи («Монреаль») — 4.

11−12. Марко Штурм («Бостон») — 4.

13. Род Бринд’Амор («Каролина») — 3.

14−15. Шелдон Киф («Нью-Джерси») — 2.

14−15. Линди Рафф («Баффало») — 2.

16. Спенсер Карбери («Вашингтон») — 2.

17. Дэн Мьюз («Питтсбург») — 1.