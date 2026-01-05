Беднар из «Колорадо» — главный претендент на приз тренеру года по версии сайта НХЛ. Кенневилл — 2-й, Маклеллан — 3-й, Токкет — 5-й, Карбери — 16-й

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джаред Беднар («Колорадо») — 52 очка (шесть первых мест).
2. Джоэл Кенневилл («Анахайм») — 49 (3).
3. Тодд Маклеллан («Детройт») — 25 (2).
4. Джон Хайнс («Миннесота») — 21 (2).
5. Рик Токкет («Филадельфия») — 18 (2).
6−7. Джон Купер («Тампа») — 14.
6−7. Глен Галуцен («Даллас») — 14.
8. Патрик Руа («Айлендерс») — 12.
9. Райан Ворсофски («Сан-Хосе») — 11.
10. Пол Морис («Флорида») — 6.
11−12. Мартен Сен-Луи («Монреаль») — 4.
11−12. Марко Штурм («Бостон») — 4.
13. Род Бринд’Амор («Каролина») — 3.
14−15. Шелдон Киф («Нью-Джерси») — 2.
14−15. Линди Рафф («Баффало») — 2.
16. Спенсер Карбери («Вашингтон») — 2.
17. Дэн Мьюз («Питтсбург») — 1.