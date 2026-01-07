Ричмонд
Мильштейн о Замуле в «Коламбусе»: «Взвешенное и зрелое решение спортсмена, который предпочел долгосрочную перспективу краткосрочным финансовым соображениям»

Агент Дэн Мильштейн опубликовал заявление относительно перехода Егора Замулы в «Коламбус».

Источник: Спортс"

После расторжения соглашения с «Питтсбургом» защитник подписал договор с «Коламбусом» до завершения этого сезона с зарплатой миллион долларов.

Напомним, что «Пингвинс» поместили Замулу на драфт отказов для расторжения контракта после того, как он не прибыл в расположение фарм-клуба в АХЛ. Перед этим его выменяли из «Филадельфии».

"Официальное заявление по поводу Егора Замулы:

20 декабря 2025 года Егор Замула обратился в наше агентство (Gold Star Hockey) с четкой и принципиальной целью — как можно быстрее найти возможность вернуться в НХЛ и продолжить карьеру на самом высоком уровне. Мы благодарны Егору за осознанное и взвешенное решение относительно своего профессионального будущего.

После обсуждений с клубом «Филадельфия Флайерз» клуб предоставил нам официальное разрешение вести переговоры с другими командами НХЛ.

С самого начала мы с Егором понимали, что развитие ситуации реально возможно по двум сценариям:

1. Обмен в другой клуб НХЛ;

2. Расторжение действующего контракта с последующим подписанием нового соглашения с клубом НХЛ.

Все стороны, с которыми мы вели переговоры, были полностью осведомлены о позиции игрока, включая «Питтсбург», который в итоге получил его в результате обмена. Я хотел бы лично поблагодарить руководство и менеджмент обоих клубов за профессиональную, прозрачную и крайне конструктивную работу на протяжении последних семи дней.

Получив соответствующее разрешение, мы уделили много времени обсуждению того, какой вариант лучше всего подходит Егору. В результате он выбрал клуб, с которым подпишет контракт в НХЛ. Официальное объявление последует в установленном порядке.

Это было взвешенное и зрелое решение профессионального спортсмена, который предпочел долгосрочную перспективу и возможность остаться в НХЛ краткосрочным финансовым соображениям", — написал Мильштейн.