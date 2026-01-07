Мильштейн о Замуле в «Коламбусе»: «Взвешенное и зрелое решение спортсмена, который предпочел долгосрочную перспективу краткосрочным финансовым соображениям»

20 декабря 2025 года Егор Замула обратился в наше агентство (Gold Star Hockey) с четкой и принципиальной целью — как можно быстрее найти возможность вернуться в НХЛ и продолжить карьеру на самом высоком уровне. Мы благодарны Егору за осознанное и взвешенное решение относительно своего профессионального будущего.