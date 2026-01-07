Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.50
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
0
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
13.75
П2
Хоккей. НХЛ
08.01
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
08.01
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.30
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Малкин тренируется с полным контактом и может сыграть 8 января с «Нью-Джерси». Форвард «Питтсбурга» пропустил 15 матчей из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру после травмы верхней части тела.

Источник: Спортс"

39-летний хоккеист пропустил 15 матчей. Сообщается, что он может выйти на лед в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», которая состоится в ночь с 8 на 9 января.

В этом сезоне на счету Малкина 29 (8+21) очков в 26 матчах при полезности «плюс 5».

Кросби прошел викторину о знании птиц: Сидни точно назвал гагару, дятла, белоголового орлана, угадал семейство у каменушки и рубиновогорлого колибри.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше