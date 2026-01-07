Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.01
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.01
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
08.01
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.15
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
08.01
Юта
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.01
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.63
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Малкин о возможности сыграть на фланге: «Могу перейти в защиту или на позицию вратаря, если тренер захочет. Мне все равно, я просто хочу играть»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о возможности сыграть на позиции крайнего форварда.

Источник: Спортс"

Малкин не играет с 5 декабря из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Ранее стало известно, что он возобновил тренировки с полным контактом и готовится к возвращению в игру.

"Я могу перейти в защиту или на позицию вратаря, если тренер этого захочет. Мне все равно, я просто хочу играть, понимаете?

Но это нелегко. Я люблю играть в центре. Это моя позиция. Мне кажется, пару раз тренер пытался использовать меня на фланге, но я всегда возвращался в центр, потому что ты всю жизнь играешь на одной и той же позиции. Сейчас немного сложно передумать, все изменить.

Но опять же, если тренер этого захочет, если я проведу так пару игр, все будет в порядке", — сказал Малкин.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше