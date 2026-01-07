Евгений Бодров: «Билялетдинов — требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев. Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»

— Что больше всего хотел видеть от вас Билялетдинов?
— Он спрашивал вообще со всех. Не было такого, что он ждал только от одного. От всей команды он ждал выполнения своих обязанностей.
— Какой он тренер?
— Требовательный. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.
— Берете ли что-то из его наработок?
— Конечно. В хоккее меняются правила, но схемы остаются. Ты стараешься что-то технически поменять под новые реалии.
— Многие из того «Ак Барса» стали тренерами: Степанов тренирует «Барс», Терещенко — команду в школе «Динамо», Обухов — помощник в «Нефтянике», Захарчук — тренер по развитию в системе «Ак Барса», Корнеев работал в системе ЦСКА. Можно ли сказать, что это плоды школы Билялетдинова?
— А почему нет? Думаю, что можно так говорить, — сказал Бодров.