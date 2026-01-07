Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.01
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
08.01
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.23
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
08.01
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.15
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
08.01
Юта
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
08.01
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.63
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Евгений Бодров: «Билялетдинов — требовательный тренер. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев. Он спрашивал со всех, от всей команды ждал выполнения обязанностей»

Экс-нападающий «Ак Барса», а ныне тренер «Ладьи» Евгений Бодров поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

Источник: Спортс"

— Что больше всего хотел видеть от вас Билялетдинов?

— Он спрашивал вообще со всех. Не было такого, что он ждал только от одного. От всей команды он ждал выполнения своих обязанностей.

— Какой он тренер?

— Требовательный. Не будь он таким, он бы не выиграл столько трофеев.

— Берете ли что-то из его наработок?

— Конечно. В хоккее меняются правила, но схемы остаются. Ты стараешься что-то технически поменять под новые реалии.

— Многие из того «Ак Барса» стали тренерами: Степанов тренирует «Барс», Терещенко — команду в школе «Динамо», Обухов — помощник в «Нефтянике», Захарчук — тренер по развитию в системе «Ак Барса», Корнеев работал в системе ЦСКА. Можно ли сказать, что это плоды школы Билялетдинова?

— А почему нет? Думаю, что можно так говорить, — сказал Бодров.