Светлов о прогрессе ЦСКА: «Осень не получилась, но тренеры работали спокойно, это большой бонус. Вывод Спронга из состава переломил командный результат»

— Осень у красно-синих откровенно не получилась. Но посмотрите, что происходит с командой зимой.
С 1 декабря ЦСКА провел 14 матчей — и лишь в одном не взял очков. Эта серия вывела армейцев с восьмого места [на Западе] на пятое — впервые в сезоне.
— За счет чего состоялся такой подъем?
— Вокруг многих клубов было много нервов — но тренеры ЦСКА, наоборот, несмотря на результат, работали спокойно, это большой бонус.
Если говорить о деталях, то трудно их обсуждать, не находясь внутри команды. Но бросается в глаза, что вывод из состава лучшего бомбардира команды Спронга переломил именно командный результат. Как это ни парадоксально, такое в профессиональном хоккее бывает — не всегда личные очки воплощаются в командные.
Отмечу и другие детали. После Кубка Первого канала на свой уровень вышел Полтапов, заметно прибавили и Соркин с Корнауховым. Сбалансировал вратарскую линию обмен с Самоновым. Видимо, сработало и приобретение опытного Калинина, особенно в раздевалке.
Так что спурт красно-синих не должен удивлять. Посмотрим, что с ЦСКА будет дальше. Но, думаю, в первом раунде плей-офф мало кто из лидеров Запада захочет на армейцев выходить, — сказал Светлов.