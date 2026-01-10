Ричмонд
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Светлов о прогрессе ЦСКА: «Осень не получилась, но тренеры работали спокойно, это большой бонус. Вывод Спронга из состава переломил командный результат»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов назвал причины прогресса ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Осень у красно-синих откровенно не получилась. Но посмотрите, что происходит с командой зимой.

С 1 декабря ЦСКА провел 14 матчей — и лишь в одном не взял очков. Эта серия вывела армейцев с восьмого места [на Западе] на пятое — впервые в сезоне.

— За счет чего состоялся такой подъем?

— Вокруг многих клубов было много нервов — но тренеры ЦСКА, наоборот, несмотря на результат, работали спокойно, это большой бонус.

Если говорить о деталях, то трудно их обсуждать, не находясь внутри команды. Но бросается в глаза, что вывод из состава лучшего бомбардира команды Спронга переломил именно командный результат. Как это ни парадоксально, такое в профессиональном хоккее бывает — не всегда личные очки воплощаются в командные.

Отмечу и другие детали. После Кубка Первого канала на свой уровень вышел Полтапов, заметно прибавили и Соркин с Корнауховым. Сбалансировал вратарскую линию обмен с Самоновым. Видимо, сработало и приобретение опытного Калинина, особенно в раздевалке.

Так что спурт красно-синих не должен удивлять. Посмотрим, что с ЦСКА будет дальше. Но, думаю, в первом раунде плей-офф мало кто из лидеров Запада захочет на армейцев выходить, — сказал Светлов.