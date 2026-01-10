Светлов о прогрессе ЦСКА: «Осень не получилась, но тренеры работали спокойно, это большой бонус. Вывод Спронга из состава переломил командный результат»

Если говорить о деталях, то трудно их обсуждать, не находясь внутри команды. Но бросается в глаза, что вывод из состава лучшего бомбардира команды Спронга переломил именно командный результат. Как это ни парадоксально, такое в профессиональном хоккее бывает — не всегда личные очки воплощаются в командные.