Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Коламбус
0
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
14.25
X
3.89
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
1
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
5.32
П2
1.32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Хуснутдинов и Заха — первая пара игроков «Бостона» с тремя голами в одном матче после расширения НХЛ в 1967-м

«Бостон» разгромил «Рейнджерс» со счетом 10:2 в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы, чех Павел Заха — три.

Хуснутдинов и Заха — первая пара одноклубников «Брюинз» после расширения НХЛ (с сезона-1967/68), которым удалось забросить три шайбы в одном матче и шестая в истории клуба.

Они присоединились к следующим дуэтам: Энди Хебентон и Дин Прентис (18 января 1964 года), Билл Коули и Кен Смит (21 января 1945 года), Коули и Бушер Джексон (16 марта 1944 года), Марти Барри и Джо Лэмб (23 ноября 1933 года), а также Хаго Харрингтон и Джимми Хербертс (13 февраля 1926 года).