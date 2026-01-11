Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
0
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.28
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
1
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
18.00
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
4
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Гришин о 4:2 с «Адмиралом» после 0:2: «Во втором перерыве спокойно поговорили. Гол Жафярова дал энергию, и “Нефтехимик” этим воспользовался»

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил победу над «Адмиралом» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Эта игра была похожа на предыдущую игру с «Адмиралом» (3:2 Б). Мы владели инициативой, создали много моментов в первом периоде. Не смогли их реализовать. А в конце первого периода еще и пропустили неудачно на последней минуте. Второй период получился, как и в прошлом матче, равным, туда‑сюда.

Ну, а во втором перерыве мы спокойно поговорили с ребятами. Сказали, что не надо обращать внимание на счет. Нужно изменить это стечение обстоятельств. К счастью, Дамир [Жафяров] забил неожиданный гол. Такие шайбы в таких матчах очень нужны. Вроде создаем голевые моменты, и они не заходят. А тут вдруг неожиданный бросок, и она заходит. Это дало нам энергию, и ребята — молодцы, этим воспользовались, довели до победы.

— Показалось, что в первых двух периодах уверенная игра вратаря «Адмирала» заставила нервничать игроков хозяев. Так ли это?

— Ну, естественно. Когда создаются моменты, причем на протяжении двух матчей — мы и в прошлой игре забили два гола только с игры. Тяжело даются шайбы, хотя моментов достаточно для того, чтобы чувствовать себя увереннее.

Конечно, ребята начинают нервничать. Не у всех твердая психика. Энергия тратится на другие моменты, и ее не хватает на площадке в завершении. А когда чуть успокоились, переключив внимание на другие вещи — что надо выйти и что‑то изменить, то ребятам воздалось. Это тоже для них урок. Мы об этом много говорим, и они должны об этом постоянно думать, — сказал Гришин.