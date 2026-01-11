Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.60
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
0
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.18
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2

Орлов сделал передачу в матче с «Далласом». У защитника «Сан-Хосе» 1+21 в 44 играх

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Далласом» (5:4 ОТ).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 22-е (1+21) очко в сезоне, всего он провел 44 игры.

Сегодня за 22:07 (4:52 — в большинстве) у Орлова ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «0».