Пастрняк — 3-й игрок в истории «Бостона» с 6 ассистами за матч. В НХЛ за последние 25 лет — 4-й

В целом в лиге Давид стал четвертым игроком за последние 25 лет с таким достижением. Он присоединился к Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 2021, 0+6), Крису Летангу («Питтсбург», 2023, 0+6) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 2024, 0+6).