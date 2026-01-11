Ричмонд
перерыв
Вегас
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.25
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.60
П2
3.69
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2

Пастрняк — 3-й игрок в истории «Бостона» с 6 ассистами за матч. В НХЛ за последние 25 лет — 4-й

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал шесть результативных передач в игре с «Рейнджерс» (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне на счету 29-летнего чеха стало 55 (19+36) очков в 40 играх.

Пастрняк стал третьим игроком в истории «Брюинс», сделавшим 6 ассистов за матч. Он присоединился к Кену Ходжу (1971, 0+6) и Бобби Орру (1973, 0+6).

В целом в лиге Давид стал четвертым игроком за последние 25 лет с таким достижением. Он присоединился к Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 2021, 0+6), Крису Летангу («Питтсбург», 2023, 0+6) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 2024, 0+6).

Рекорд НХЛ по числу ассистов за игру (7) делят Билли Тэйлор (1947, «Детройт», 0+7) и Уэйн Гретцки (1980, 1985, 1986, «Эдмонтон», 3 раза по 0+7).

