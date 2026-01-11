«Сент-Луис» продлил Броберга на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов. Сегодня же защитник получил травму в матче с «Вегасом»

Средняя зарплата (кэпхит) 24-летнего шведа составит 8 млн долларов.
В текущем сезоне на счету Броберга 15 (2+13) очков в 46 играх за «Блюз» при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа, 17 силовых приемах и 71 блоке.
Отметим, что сегодня в матче с «Вегасом» игрок получил травму верхней части тела после хита капитана «Голден Найтс» Марка Стоуна.
По действующему до конца сезона контракту кэпхит Броберга составляет 4,58 млн долларов. Такую зарплату «Сент-Луис» предложил игроку в августе 2024 года в качестве оффер-шита. В итоге Броберг тогда перешел из «Эдмонтона» в «Блюз» в статусе ограниченно свободного агента.