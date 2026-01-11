Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
овертайм
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.11
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
10
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2

«Сент-Луис» продлил Броберга на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов. Сегодня же защитник получил травму в матче с «Вегасом»

«Сент-Луис» продлил контракт с защитником Филипом Бробергом на 6 лет и 48 миллионов долларов.

Источник: Спортс"

Средняя зарплата (кэпхит) 24-летнего шведа составит 8 млн долларов.

В текущем сезоне на счету Броберга 15 (2+13) очков в 46 играх за «Блюз» при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа, 17 силовых приемах и 71 блоке.

Отметим, что сегодня в матче с «Вегасом» игрок получил травму верхней части тела после хита капитана «Голден Найтс» Марка Стоуна.

По действующему до конца сезона контракту кэпхит Броберга составляет 4,58 млн долларов. Такую зарплату «Сент-Луис» предложил игроку в августе 2024 года в качестве оффер-шита. В итоге Броберг тогда перешел из «Эдмонтона» в «Блюз» в статусе ограниченно свободного агента.