«Сент-Луис» продлил Броберга на 6 лет с кэпхитом 8 млн долларов. Сегодня же защитник получил травму в матче с «Вегасом»

По действующему до конца сезона контракту кэпхит Броберга составляет 4,58 млн долларов. Такую зарплату «Сент-Луис» предложил игроку в августе 2024 года в качестве оффер-шита. В итоге Броберг тогда перешел из «Эдмонтона» в «Блюз» в статусе ограниченно свободного агента.