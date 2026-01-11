Сорокин отразил 33 из 36 бросков «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча. Победа — 14-я в 26 играх в сезоне (91,5% сэйвов, КН 2,47)

30-летний россиянин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 ОТ).
30-летний россиянин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 2-й подряд и 14-й в 26 играх в текущем сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).