Два 40-летних игрока — Овечкин и Перри — забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ. Это 1-й такой случай за 9 лет

На счету 40-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 36 играх в текущем сезоне.
Перри стал первым игроком в истории «Кингс», достигшим отметки 10 шайб за сезон в возрасте 40 лет или более.
В текущем сезоне лиги Кори стал вторым 40-летним игроком с 10+ шайбами. Первым стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (19 голов в 45 играх).
В прошлый раз два игрока в возрасте 40 лет или более достигали отметки 10 шайб в сезоне-2016/17 (Яромир Ягр — 16 в 82 играх за «Флориду», Мэтт Каллен — 13 в 72 играх за «Питтсбург»).
Отметим, что в текущем сезоне присоединиться к Овечкину и Перри может 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс (8 шайб в 44 играх).