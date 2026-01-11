Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.16
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.32
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
5
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Калгари
2
П1
X
П2

Два 40-летних игрока — Овечкин и Перри — забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ. Это 1-й такой случай за 9 лет

Форвард «Лос-Анджелеса» Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 36 играх в текущем сезоне.

Перри стал первым игроком в истории «Кингс», достигшим отметки 10 шайб за сезон в возрасте 40 лет или более.

В текущем сезоне лиги Кори стал вторым 40-летним игроком с 10+ шайбами. Первым стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (19 голов в 45 играх).

В прошлый раз два игрока в возрасте 40 лет или более достигали отметки 10 шайб в сезоне-2016/17 (Яромир Ягр — 16 в 82 играх за «Флориду», Мэтт Каллен — 13 в 72 играх за «Питтсбург»).

Отметим, что в текущем сезоне присоединиться к Овечкину и Перри может 40-летний защитник «Колорадо» Брент Бернс (8 шайб в 44 играх).

