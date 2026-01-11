Ричмонд
Малкин вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по передачам за одну франшизу. У него 854 ассиста в 1241 матче за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по ассистам за один клуб.

Источник: Спортс"

Форвард сделал передачу в матче с «Калгари» (1:2). Этот ассист стал для него 854-м в карьере.

Малкин дебютировал в НХЛ в составе «Пингвинс» в сезоне-2006/07. Всего на его счету теперь 1377 (523+854) очков в 1241 матче в регулярках.

Он превзошел достижения Анже Копитара (853 ассистов с «Лос-Анджелесом») и Брайана Троттье (853 с «Айлендерс»), и вышел на единоличное 10-е место по числу передач в составе одной франшизы в истории НХЛ.

В топ-10 также входят Рэй Бурк (1111 с «Бостоном»), Сидни Кросби (1087 с «Питтсбургом»), Уэйн Гретцки (1086 с «Эдмонтоном»), Стив Айзерман (1063 с «Детройтом»), Марио Лемье (1033 с «Питтсбургом»), Горди Хоу (1023 с «Детройтом»), Джо Сакик (1016 с «Колорадо» и «Квебеком»), Стэн Микита (926 с «Чикаго») и Никлас Лидстрем (878 с «Детройтом»).

