Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.01
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.01
Нэшвилл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
12.01
Юта
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
12.01
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Ванкувер
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2

Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может забить 1000 шайб за «Вашингтон».

"Я думаю, что он забьет еще много шайб в этом сезоне. Закинуть тысячу шайб ему под силу.

Думаю, если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ", — заявил Кожевников.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
