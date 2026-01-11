Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»

"Я думаю, что он забьет еще много шайб в этом сезоне. Закинуть тысячу шайб ему под силу.
Думаю, если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ", — заявил Кожевников.
