Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы — не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»

Но мы ждем. Я каждый день просыпаюсь и смотрю новости за океаном, не забил ли Ови еще одну‑две шайбы. Конечно, мы все ждем. 24 шайбы — это не такой уж недосягаемый результат, но, с другой стороны, мы видим, что сейчас у Александра прошло несколько неудачных безочковых серий.