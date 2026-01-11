Массовую драку устроили юные хоккеисты в перерыве матча «Херши» — «Кливленд» в АХЛ. Игрок «синих» ударил своего партнера, голкипер «белых» сносил соперников силовыми приемами

В одном из эпизодов игрок синей команды ударил своего партнера по голове. Голкипер белой команды ударил нескольких соперников по лицу, а также сносил других участников драки силовыми приемами.
В перерыве матча регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Кливлендом» (3:2) юные хоккеисты устроили массовую драку вместо трехминутного мини-игры.