Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
2
:
Нью-Джерси
3
Все коэффициенты
П1
6.14
X
3.95
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
12.01
Нэшвилл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.01
Юта
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
12.01
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Массовую драку устроили юные хоккеисты в перерыве матча «Херши» — «Кливленд» в АХЛ. Игрок «синих» ударил своего партнера, голкипер «белых» сносил соперников силовыми приемами

В перерыве матча регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Кливлендом» (3:2) юные хоккеисты устроили массовую драку вместо трехминутного мини-игры.

В одном из эпизодов игрок синей команды ударил своего партнера по голове. Голкипер белой команды ударил нескольких соперников по лицу, а также сносил других участников драки силовыми приемами.