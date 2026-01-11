Юрзинов о ЦСКА: «Подъем пошел, когда сделали ставку на молодых. А легионер, который больше играл на себя, сел в запас. МХЛ выпустила десятки мастеров — от Кучерова до Демидова»

— Владимир Владимирович, что отметили для себя в российском хоккее в Новом году?
— В свое время мне посчастливилось находиться у истоков создания Молодежной хоккейной лиги. Это важнейший для нашего хоккея проект, который выпустил для страны и ее сборной десятки мастеров — от Кучерова до Демидова.
Стараюсь смотреть матчи МХЛ. Великолепные стадионы, красивая форма, яркие трансляции. Но есть проблема с воспитанием молодых талантов — в КХЛ их приходит не так много, основное внимание там почему-то уделено легионерам.
Самый свежий пример — ЦСКА, где уже видна работа штаба такого фундаментального специалиста, как Игорь Никитин. Подъем ЦСКА пошел после того, как ставка была сделана на молодых, а, например, легионер [Дэниэл Спронг], который больше играл на себя, а не на команду, месяц назад сел в запас.
Но открываю интернет — а там все внимание как раз этому легионеру, он во всех заголовках. Знаете, у меня два высших образования — тренерское и журналистское. И законы этих профессий мне говорят о том, что такое внимание такому игроку не должно уделяться, тем более в таком регионе, как Екатеринбург, где отличная школа и где ждут шансов свои воспитанники. Так что тут что-то искусственное.
Мне очень хочется больше читать про МХЛ, про амбициозных юниоров, которые намерены открывать двери КХЛ. Давайте всю свою энергию передадим своим, молодым. Так делают во всем мире! — сказал Юрзинов.