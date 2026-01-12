Вратарь «Барыса» Шил об игре Мартина, Дриджера и Доминге: «Игроки высокого уровня, мастера. В КХЛ у них не получилось — это не значит, что они плохие хоккеисты. Вратарю сложнее менять лигу&ra

Есть различия в стилистике хоккея, нужно время для того, чтобы привыкнуть к нему, адаптироваться. Вратарю, на мой взгляд, менять команду, лигу даже сложнее, чем полевому игроку. Сам по себе переезд, жизнь в другой стране тоже требует времени для того, чтобы разобраться со всем. Быть вдалеке от родных, от своего дома — это уже испытание, я это чувствую и по себе, — сказал Адам Шил.