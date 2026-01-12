Вратарь «Барыса» Шил об игре Мартина, Дриджера и Доминге: «Игроки высокого уровня, мастера. В КХЛ у них не получилось — это не значит, что они плохие хоккеисты. Вратарю сложнее менять лигу&ra

Голкипер «Барыса» Адам Шил высказался об игре канадских вратарей Спенсера Мартина, Луи Доминге и Криса Дриджера в Fonbet КХЛ. Ранее Спенсер ушел из ЦСКА, Доминге из «Сибири», а Дриджер из «Трактора» на фоне нестабильных результатов.
— В текущем сезоне сразу несколько вратарей из АХЛ не смогли показать себя с лучшей стороны в КХЛ. Из лиги уже ушли Спенсер Мартин, Крис Дриджер и Луи Доминге. На ваш взгляд, почему у них не получилось?
— Мне сложно говорить о карьере других ребят, не зная всех деталей. И лично я их не очень хорошо знаю. Но я играл против них, я понимаю их уровень, все трое — вратари очень высокого уровня, настоящие мастера.
— Однако тот факт, что им не удалось показать свой лучший хоккей в России, привёл к разговорам, что вратари в АХЛ слабые. Что вы на это ответите?
— То, что у них не получилось — это еще не значит, что они плохие хоккеисты или что АХЛ — плохая лига. Не надо делать таких выводов, бывают разные ситуации в командах, какие-то личные обстоятельства. Надеюсь, что у них все будет хорошо, я искренне желаю им удачи.
Есть различия в стилистике хоккея, нужно время для того, чтобы привыкнуть к нему, адаптироваться. Вратарю, на мой взгляд, менять команду, лигу даже сложнее, чем полевому игроку. Сам по себе переезд, жизнь в другой стране тоже требует времени для того, чтобы разобраться со всем. Быть вдалеке от родных, от своего дома — это уже испытание, я это чувствую и по себе, — сказал Адам Шил.