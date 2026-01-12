Ричмонд
Кокорев о покере Хуснутдинова против «Рейнджерс»: «В СКА он вырос, окреп в команде, боровшейся за Кубок. В “Сочи” Марат создавал много моментов для Мичкова и Тянулина»

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о покере 23-летнего форварда «Бостона» Марата Хуснутдинова в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (10:2).

Источник: Спортс"

Хуснутдинов стал 14-м россиянином в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч с учетом плей-офф. В этом матче Марат также сделал ассист.

"Со стороны может показаться, что Хуснутдинов нестабильный, но если взять его КПД, то для партнеров он очень много делает, здорово возвращается в оборону. Этого не видно, так как все смотрят на голы, но черновую работу он выполняет на 100%.

И не случайно произошло в команде его движение наверх в первую тройку, потому что тренеры это видят. Если он будет стабильно в этой тройке играть, то очки и голы к нему придут. Пришло то время, что он и НХЛ познал, и команду поменял. Поэтому все это будет в плюс.

В СКА он вырос, окреп, четыре года там ему пошли только в плюс. Он развивался в хорошей команде, которая боролась за Кубок Гагарина. Поэтому в «Сочи» он пришел таким мужиком в хоккейном плане, статным.

У меня он выполнял определенные функции, очень хорошо играл с Матвеем Мичковым, Артуром Тянулиным, создавал для них очень много моментов. Да, мало забивал, но с его помощью Мичков много очков набирал", — сказал Дмитрий Кокорев.