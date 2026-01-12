Кокорев о покере Хуснутдинова против «Рейнджерс»: «В СКА он вырос, окреп в команде, боровшейся за Кубок. В “Сочи” Марат создавал много моментов для Мичкова и Тянулина»

И не случайно произошло в команде его движение наверх в первую тройку, потому что тренеры это видят. Если он будет стабильно в этой тройке играть, то очки и голы к нему придут. Пришло то время, что он и НХЛ познал, и команду поменял. Поэтому все это будет в плюс.