Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2

Проворов набрал 300-е очко в регулярках НХЛ. Он 10-й российский защитник с таким достижением

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 45 играх в сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:55.

За карьеру в рамках регулярок — 300 (82+218) баллов в 741 игре за «Филадельфию» и «Блю Джекетс».

Он стал 10-м российским защитником в истории лиги, достигшим отметки 300 очков.

Выше идут Сергей Гончар (811 баллов в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990), Алексей Житник (471 в 1085), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе», 349 в 912), Владимир Малахов (346 в 712), Михаил Сергачев («Юта», 342 в 598), Олег Твердовский (317 в 713) и Борис Миронов (307 в 716).