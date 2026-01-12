Проворов набрал 300-е очко в регулярках НХЛ. Он 10-й российский защитник с таким достижением

На счету 28-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 45 играх в сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:55.
За карьеру в рамках регулярок — 300 (82+218) баллов в 741 игре за «Филадельфию» и «Блю Джекетс».
Он стал 10-м российским защитником в истории лиги, достигшим отметки 300 очков.
Выше идут Сергей Гончар (811 баллов в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990), Алексей Житник (471 в 1085), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе», 349 в 912), Владимир Малахов (346 в 712), Михаил Сергачев («Юта», 342 в 598), Олег Твердовский (317 в 713) и Борис Миронов (307 в 716).