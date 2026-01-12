Селебрини завершил серию из 13 игр с очками — 0+0 и «минус 4» против «Вегаса». Чернышов тоже без баллов при «минус 3»

19-летний канадец завершил свою результативную серию из 13 игр (9+18 на отрезке) и не сумел повторить клубный рекорд Эрика Карлссона (14 матчей подряд с очками, 2022/23).
На его счету 70 (24+46) очков в 45 играх при полезности «+13» — идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Селебрини завершил матч с полезностью «минус 4» — худшей в команде наряду с форвардом Вильямом Эклундом.
20-летний нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов (16:37, 1 бросок в створ) завершил игру с «минус 3». У него 9 (3+6) очков в 12 играх в сезоне при нейтральной полезности.