Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
П1
1.55
X
4.60
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
СКА
П1
4.60
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Адмирал
П1
1.33
X
6.20
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Питтсбург
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Нью-Джерси
3
Селебрини завершил серию из 13 игр с очками — 0+0 и «минус 4» против «Вегаса». Чернышов тоже без баллов при «минус 3»

Форварды «Сан-Хосе» Макклин Селебрини и Игорь Чернышов не совершили результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:7).

19-летний канадец завершил свою результативную серию из 13 игр (9+18 на отрезке) и не сумел повторить клубный рекорд Эрика Карлссона (14 матчей подряд с очками, 2022/23).

На его счету 70 (24+46) очков в 45 играх при полезности «+13» — идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Селебрини завершил матч с полезностью «минус 4» — худшей в команде наряду с форвардом Вильямом Эклундом.

20-летний нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов (16:37, 1 бросок в створ) завершил игру с «минус 3». У него 9 (3+6) очков в 12 играх в сезоне при нейтральной полезности.