Овечкин забил 188-му вратарю в НХЛ — Аннунену из «Нэшвилла». Он обновляет рекорд лиги по этому показателю

40-летний россиянин поразил ворота Юстуса Аннунена при игре в большинстве.
Финский вратарь «Предаторс» стал 188-м в голевом списке Овечкина в лиге (в рамках регулярок).
Александр обновляет рекорд лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).
Овечкин забил 917-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 994-й, до рекорда Гретцки — 22 шайбы.
