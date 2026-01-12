Ричмонд
Овечкин забил 188-му вратарю в НХЛ — Аннунену из «Нэшвилла». Он обновляет рекорд лиги по этому показателю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Источник: Спортс"

40-летний россиянин поразил ворота Юстуса Аннунена при игре в большинстве.

Финский вратарь «Предаторс» стал 188-м в голевом списке Овечкина в лиге (в рамках регулярок).

Александр обновляет рекорд лиги по числу вратарей, которым забивал. На втором месте идет Яромир Ягр (178).

Овечкин забил 917-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 994-й, до рекорда Гретцки — 22 шайбы.

