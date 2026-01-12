Вячеслав Фетисов: «Овечкин собрался, вернул уникальное чутье на гол, забивает из излюбленных мест. Убежал “2 в 1” в прошлой игре — он в хорошей форме»

Капитан «Вашингтона» в матче против «Нэшвилла» (2:3) забил 917-й гол в регулярных чемпионата НХЛ и 994-й — с учетом плей-офф. Рекордом владеет Уэйн Грецтки — 1016 шайб.
"У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец.
При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определенное количество игр. Это сказывается.
Но он собрался, вернул свое уникальное чутье на гол. Забивает из своих излюбленных мест.
В прошлой игре в третьем периоде убежал «два в один» вместе с партнером. Молодец. Это говорит о том, что он в хорошей спортивной форме и будет забивать дальше", — сказал Вячеслав Фетисов.
