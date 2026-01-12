Дмитрий Губерниев: «Наша главная звезда в НХЛ — это не Овечкин, а Кучеров. Шестеркин и Василевский — претенденты на “Везину”. Феноменальная сила нашего хоккея за океаном»

"Последние годы наша главная звезда в НХЛ — это даже не Овечкин, а Кучеров. Я не умаляю достоинств Александра, но Кучеров творит что-то невероятное.
Два российских вратаря — Игорь Шестеркин и Андрей Василевский — сейчас — одни из претендентов на «Везину Трофи» в этом сезоне.
Малкин вышел после травмы и сразу отличился заброшенной шайбой. Просто феноменальная сила нашего хоккея за океаном. Ребята в любом возрасте в полном порядке — и ветераны, и молодежь.
Когда Овечкин в текущем сезоне долгое время не забивал, переживали только те, кто совсем ничего не понимает в спорте.
Было понятно, что Овечкин наберет форму и реализует себя обязательно. Главное — без травм. Я не сомневаюсь в том, что Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки. Он сделает это", — сказал Дмитрий Губерниев.