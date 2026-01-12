Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.61
Хоккей. НХЛ
13.01
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
13.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
13.01
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Вегас
7
П1
X
П2

Андронов считает, что Шипачев сопоставим с Овечкиным для КХЛ: «Вадим — лицо нашего хоккея. Его достижение недополучает внимания»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов поделился мнением о значимости нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева для КХЛ.

Источник: Спортс"

38-летний хоккеист на данный момент имеет в активе 999 (314+685) очков в 1101 матче в лиге.

— Можем ли мы сказать, что Шипачев — фигура, сопоставимая с Александром Овечкиным для КХЛ?

— Думаю, что да.

Вадим — долгожитель лиги, лицо нашего хоккея. Я бы хотел, чтобы этому уделили еще большее внимание. Мне кажется, что его достижение недополучает внимания, — сказал Сергей Андронов.

