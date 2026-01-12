Андронов считает, что Шипачев сопоставим с Овечкиным для КХЛ: «Вадим — лицо нашего хоккея. Его достижение недополучает внимания»

38-летний хоккеист на данный момент имеет в активе 999 (314+685) очков в 1101 матче в лиге.
— Можем ли мы сказать, что Шипачев — фигура, сопоставимая с Александром Овечкиным для КХЛ?
— Думаю, что да.
Вадим — долгожитель лиги, лицо нашего хоккея. Я бы хотел, чтобы этому уделили еще большее внимание. Мне кажется, что его достижение недополучает внимания, — сказал Сергей Андронов.
