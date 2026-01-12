Фетисов о голевой серии Овечкина: «Ничего удивительного. Он пример для всех, как можно долго результативно выступать. За олимпийскую паузу Александр станет еще лучше»

Капитан «Вашингтона» в матче против «Нэшвилла» (2:3) забил 917-й гол в регулярных чемпионата НХЛ и 994-й — с учетом плей-офф. Рекордом владеет Уэйн Грецтки — 1016 шайб.
"В этом нет ничего удивительного. Да, ему 40 лет, но он пример для всех, как можно долго результативно выступать. Хочется пожелать ему достижения всех целей.
Сейчас, в середине сезона, он в хорошей форме. Думаю, что за олимпийскую паузу Александр станет еще лучше. Не так много осталось до немыслимого рекорда. Думаю, у него все получится", — сказал Фетисов.
