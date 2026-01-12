Шипачев про 1000 очков в КХЛ: «Спасибо моей семье, всем ребятам, с кем играл, руководству минского “Динамо”. Стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков»

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.
После игры президент КХЛ Алексей Морозов вручил нападающему минчан памятный перстень в честь достижения исторической отметки.
"Хотел бы сказать огромное спасибо моей семье и всем ребятам, с кем я играл, везде я играл только с лучшими.
Спасибо руководству минского «Динамо» за то, что поверили в меня, подписали со мной контракт. Спасибо КХЛ за прекрасный подарок, очень приятно.
И самое главное — надо помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли — сегодня мы лучшие!" — сказал Шипачев.
Ранее форвард выступал за «Северсталь», СКА, «Динамо» Москва и «Ак Барс».
Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол.