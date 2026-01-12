Ричмонд
Хоккей. НХЛ
13.01
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
13.01
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
13.01
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

Шипачев про 1000 очков в КХЛ: «Спасибо моей семье, всем ребятам, с кем играл, руководству минского “Динамо”. Стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков»

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев высказался о том, что набрал 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

После игры президент КХЛ Алексей Морозов вручил нападающему минчан памятный перстень в честь достижения исторической отметки.

"Хотел бы сказать огромное спасибо моей семье и всем ребятам, с кем я играл, везде я играл только с лучшими.

Спасибо руководству минского «Динамо» за то, что поверили в меня, подписали со мной контракт. Спасибо КХЛ за прекрасный подарок, очень приятно.

И самое главное — надо помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли — сегодня мы лучшие!" — сказал Шипачев.

Ранее форвард выступал за «Северсталь», СКА, «Динамо» Москва и «Ак Барс».

