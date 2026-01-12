Ричмонд
Десятков о 3:4 от СКА: «Ладе» пока не хватает хоккейной наглости, кровожадности, когда соперника нужно дожимать, продавливать. Делаем все, чтобы не было равнодушных"

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча со СКА (3:4 Б).

Источник: Спортс"

"Начали мы не сказать что плохо. Скорее робко. Из-за этого пропустили первые шайбы. Тяжело входили в игру, но потом кое-что скорректировали в перерыве, поменяли сочетания, и это сработало. Забросили две шайбы именно те игроки из звеньев, где мы сделали перестановки.

Не хватает нам, к сожалению, пока хоккейной наглости. Кровожадности не хватает, когда соперника нужно дожимать, продавливать. Хотя моменты были, и даже в овертайме, и в конце третьего периода, и у Сетдикова, и у Алтыбармакяна. Но здесь уже мастерство. Нужно забивать, конечно.

В целом дисциплина была неплохая. Мало удалений мы сегодня получили. Заработали достаточно большинства, чтобы его реализовать. Один раз получилось, но хотелось бы больше. И были для этого предпосылки, и хорошие качественные моменты. Над этим мы работаем, есть к чему стремиться.

Старались порадовать наших болельщиков, им спасибо за поддержку, сегодня было их слышно, как и всегда. Делаем все, чтобы не было равнодушных", — сказал Десятков.