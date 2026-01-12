Десятков о 3:4 от СКА: «Ладе» пока не хватает хоккейной наглости, кровожадности, когда соперника нужно дожимать, продавливать. Делаем все, чтобы не было равнодушных"

Не хватает нам, к сожалению, пока хоккейной наглости. Кровожадности не хватает, когда соперника нужно дожимать, продавливать. Хотя моменты были, и даже в овертайме, и в конце третьего периода, и у Сетдикова, и у Алтыбармакяна. Но здесь уже мастерство. Нужно забивать, конечно.