Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.01
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
13.01
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
13.01
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Питтсбург» продлил контракт с Лизоттом на 3 год. Кэпхит — 2,25 млн долларов

Нападающий Блэйк Лизотт подписал новый контракт с «Питтсбургом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2,25 млн долларов.

В нынешнем сезоне Лизотт провел 35 матчей и набрал 10 (5+5) очков.

28-летний нападающий мог стать неограниченным свободным агентом после этого сезона.