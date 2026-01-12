«Питтсбург» продлил контракт с Лизоттом на 3 год. Кэпхит — 2,25 млн долларов

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2,25 млн долларов.
Нападающий Блэйк Лизотт подписал новый контракт с «Питтсбургом».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 2,25 млн долларов.
В нынешнем сезоне Лизотт провел 35 матчей и набрал 10 (5+5) очков.
28-летний нападающий мог стать неограниченным свободным агентом после этого сезона.