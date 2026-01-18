Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
4
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
13.75
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.60
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Мичков остался без очков в матче с «Рейнджерс». У него 1 бросок, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 16:11 на льду

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче против «Рейнджерс» (3:6).

Источник: Спортс"

Сегодня на счету 21-летнего россиянина: 1 бросок в свор, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 16:11 на льду.

В текущем сезоне Мичков набрал 24 (10+14) очка в 46 играх при полезности «минус 6» и 47 минутах штрафа.