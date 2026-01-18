Мичков остался без очков в матче с «Рейнджерс». У него 1 бросок, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 16:11 на льду

Сегодня на счету 21-летнего россиянина: 1 бросок в свор, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 16:11 на льду.
В текущем сезоне Мичков набрал 24 (10+14) очка в 46 играх при полезности «минус 6» и 47 минутах штрафа.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче против «Рейнджерс» (3:6).
