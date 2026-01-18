Гатиятулин о 1-м матче Арефьева на ноль: «Хочется отметить его прогресс, ему надо продолжать в том же духе»

— По сравнению с прошлой игрой прибавили в атаке, командных действиях. Создали моменты, забили голы, одержали командную победу.
Арефьев проходит новый этап в КХЛ, у него сегодня первый «сухарь». Хочется отметить его прогресс, надо ему продолжать в том же духе. По поводу возможных трансферов хочу сказать, что команда формируется перед сезоном и по его ходу. Видим, какие позиции стоит укрепить, и доносим это до руководства.
— Почему большинство стало похуже?
— Когда много времени играешь в большинстве, хочется увидеть хотя бы один гол. Много моментов было. Тут один рецепт — продолжать работать и относиться к моментам более сконцентрировано, — сказал Гатиятулин.