Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
2
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.90
П2
1.54
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Гатиятулин о 1-м матче Арефьева на ноль: «Хочется отметить его прогресс, ему надо продолжать в том же духе»

Тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил прогресс вратаря казанцев Максима Арефьева, который сыграл на ноль впервые в КХЛ в матче с «Амуром» (3:0).

Источник: Спортс"

— По сравнению с прошлой игрой прибавили в атаке, командных действиях. Создали моменты, забили голы, одержали командную победу.

Арефьев проходит новый этап в КХЛ, у него сегодня первый «сухарь». Хочется отметить его прогресс, надо ему продолжать в том же духе. По поводу возможных трансферов хочу сказать, что команда формируется перед сезоном и по его ходу. Видим, какие позиции стоит укрепить, и доносим это до руководства.

— Почему большинство стало похуже?

— Когда много времени играешь в большинстве, хочется увидеть хотя бы один гол. Много моментов было. Тут один рецепт — продолжать работать и относиться к моментам более сконцентрировано, — сказал Гатиятулин.