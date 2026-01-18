Юров сделал передачу в матче с «Баффало». У форварда «Миннесоты» 7+1 в 42 играх

В матче с «Сэйбрс» за 16:27 (1:13 — в большинстве, 0:33 — в меньшинстве) у Юрова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 4 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».