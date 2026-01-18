Марченко забил «Питтсбургу» — 18-й гол в сезоне. У него 6 (2+4) очков в последних 4 играх

На счету 25-летнего россиянина 41 (18+23) очко в 44 играх в сезоне. Текущая результативная серия — 4 матча (2+4 на отрезке).
Сегодня Марченко (18:38, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока и 2 перехвата.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 Б).
