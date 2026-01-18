Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.00
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.07
П2
4.44
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Малкин против «Коламбуса»: ассист, 6 бросков, 2 блока, 2 потери и «+1» за 20:06. У него 10+25 в 32 матчах в сезоне, после травмы — 6 очков в 6 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).

Он выступил одним из ассистентов при шайбе Сидни Кросби, которому удалось перевести игру в овертайм за минуту до завершения 3-го периода.

На счету 39-летнего россиянина стало 35 (10+25) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+9». В 6 матчах после травмы — 6 (2+4) баллов.

Сегодня Малкин (20:06, «+1») также отметился 6 бросками в створ и 2 блоками, допустил 2 потери и проиграл единственное вбрасывание.

