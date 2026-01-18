Малкин против «Коламбуса»: ассист, 6 бросков, 2 блока, 2 потери и «+1» за 20:06. У него 10+25 в 32 матчах в сезоне, после травмы — 6 очков в 6 играх

Он выступил одним из ассистентов при шайбе Сидни Кросби, которому удалось перевести игру в овертайм за минуту до завершения 3-го периода.
На счету 39-летнего россиянина стало 35 (10+25) очков в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+9». В 6 матчах после травмы — 6 (2+4) баллов.
Сегодня Малкин (20:06, «+1») также отметился 6 бросками в створ и 2 блоками, допустил 2 потери и проиграл единственное вбрасывание.
