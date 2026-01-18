Салливан одержал 500 побед в регулярках НХЛ в роли главного тренера. Он достиг отметки за 966 матчей — 12-й результат в истории лиги

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:3). Это был 966-й матч Салливана в качестве главного тренера в регулярках лиги.
57-летний специалист ранее работал в лиге с «Бостоном» и «Питтсбургом», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли.
В истории НХЛ только 11 тренеров достигли отметки 500 побед быстрее Салливана. Это Скотти Боумэн (за 825 игр), Брюс Будро (837), Джон Купер («Тампа», 839), Майк Бэбкок (895), Тоу Блэйк (911), Клод Жюльен (915), Ален Виньо (942), Джоэл Кенневилл («Анахайм», 943), Кен Хичкок (960), Эл Арбур (962) и Тодд Маклеллан («Детройт», 965).