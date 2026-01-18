Ричмонд
3-й период
Анахайм
1
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
4.15
X
2.05
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
4
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Салливан одержал 500 побед в регулярках НХЛ в роли главного тренера. Он достиг отметки за 966 матчей — 12-й результат в истории лиги

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан достиг отметки 500 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:3). Это был 966-й матч Салливана в качестве главного тренера в регулярках лиги.

57-летний специалист ранее работал в лиге с «Бостоном» и «Питтсбургом», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли.

В истории НХЛ только 11 тренеров достигли отметки 500 побед быстрее Салливана. Это Скотти Боумэн (за 825 игр), Брюс Будро (837), Джон Купер («Тампа», 839), Майк Бэбкок (895), Тоу Блэйк (911), Клод Жюльен (915), Ален Виньо (942), Джоэл Кенневилл («Анахайм», 943), Кен Хичкок (960), Эл Арбур (962) и Тодд Маклеллан («Детройт», 965).