Кросби догнал Хоу по числу матчей с 2+ очками в регулярках НХЛ (511). Больше таких игр только у Гретцки, Ягра, Дионна и Мессье

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 53 (26+27) очка в 47 играх при нейтральной полезности.
За карьеру в рамках регулярок — 1740 (651+1089) баллов в 1399 играх.
Сегодняшний матч стал для Кросби 511-м, в котором он набрал 2 очка или более.
По числу таких игр он сравнялся с Горди Хоу, а больше их только у четырех хоккеистов в истории лиги — Уэйна Гретцки (824), Яромира Ягра (540), Марселя Дионна и Марка Мессье (у обоих — по 513).
Среди действующих игроков 2-е место по данному показателю занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 463, 11-е место в истории). Чтобы войти в топ-10, ему нужно обогнать Рона Фрэнсиса (470).