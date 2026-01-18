Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Мы сделаем что-то, чтобы Овечкин и команда попали в плей-офф, надеюсь. Наибольшая потребность — высококлассный вингер»

"Наша наибольшая потребность — это высококлассный вингер. Такие игроки не всегда доступны на дедлайне, но мы будем продолжать пытаться заполучить таких ребят, если они будут на рынке.
Надеюсь, мы сможем сделать что-то, что поможет нам в краткосрочной перспективе, чтобы Овечкин и команда снова попали в плей-офф. Это также поможет в долгосрочной перспективе, когда Александра уже не будет в клубе.
В нашей истории часто бывало, что мы брали игрока, ожидая, что он будет с нами до конца сезона, а в итоге заключали с ним долгосрочный контракт. Это тоже один из вариантов.
Мы также не собираемся обменивать некоторых из наших лучших проспектов, которые, как мы считаем, станут важной частью команды в ближайшие 10 лет", — сказал Патрик.
Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 1 бросок, 3 хита, малый штраф и «минус 3» за 16:08 c «Флоридой». У него 41 очко в 49 играх в сезоне.